الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يجدد مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الديمقراطي والوطني

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، عن تحركات جديدة يقودها أمينه العام، صلاح الدين محمد بهاء الدين، لإجراء جولة لقاءات مرتقبة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف تقريب وجهات النظر وتجاوز حالة الركود السياسي في الإقليم، مؤكداً تمسكه بمبادرته السياسية دون أي تعديل في مضامينها.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24" اليوم الاثنين (22 حزيران 2026)، قال عضو قيادة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، دارا سيكانياني: "إن الأمين العام للحزب سيبدأ مساعي جديدة تشمل زيارة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني من أجل تعزيز التقارب بين الطرفين".

وشدد سيكانياني على أن الحزب لن يُجري أي تغييرات على جوهر مبادرته السياسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مؤشرات إيجابية وتقارب نسبي في اللقاءات الأخيرة التي جمعت الديمقراطي والوطني الكوردستاني، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الحوارات إلى نتائج ملموسة.

وحول زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني المرتقبة للأطراف السياسية ومن ضمنها الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، أوضح سيكانياني أنه لم يتم بعد تحديد موعد زيارة الوفد إلى الاتحاد الإسلامي، مبيناً أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو التباحث حول إعادة تفعيل برلمان الإقليم وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف موضحاً موقف حزبه: "مشاركتنا في عملية إعادة تفعيل البرلمان مشروطة بمشاركة جماعية وتوافقية من كافة الأطراف السياسية".

وكان صلاح الدين محمد بهاء الدين قد أطلق في 17 أيار/مايو الماضي مبادرة سياسية تهدف إلى حلحلة الأزمات وتخفيف حدة التوتر في الإقليم، التقى خلالها بالرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، وحظيت المبادرة حينها بترحيب الحزبين الرئيسيين كخطوة لتطبيع الأوضاع.

وفي سياق متصل، عقد المجلس الاستشاري الأعلى للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، اليوم الاثنين، اجتماعه الاعتيادي في مدينة السليمانية بمشاركة أعضاء المجلس.

وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، قدّم الأمين العام للحزب، صلاح الدين محمد بهاء الدين، خلال الاجتماع قراءة شاملة للمشهد السياسي في المنطقة عموماً، وفي العراق وإقليم كوردستان خصوصاً، مسلطاً الضوء على المبادرة والخطوات العملية التي اتخذها الحزب لترتيب البيت الكوردي، ومؤكداً على ضرورة الإسراع في تفعيل البرلمان وتشكيل الكابينة الوزارية الجديدة لحكومة الإقليم.

كما استعرض الاجتماع النشاطات والمشاريع التي قدمها المجلس الاستشاري للقيادة والمكتب السياسي خلال الفترة الماضية، واختتم بمناقشة آليات تفعيل وتطوير الشؤون التنظيمية الداخلية لتعزيز دور الحزب في خدمة مواطني إقليم كوردستان.