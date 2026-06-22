الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من مجموعة الصداقة الكندية - الكوردية في البرلمان الكندي

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أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، 22 حزيران 2026، في بيرمام، وفداً من مجموعة الصداقة الكندية - الكوردية في البرلمان الكندي، ضم السيد زياد عبد اللطيف، عضو البرلمان الكندي، والسيد أحمد حسين، عضو البرلمان الكندي ووزير التنمية الدولية السابق في الحكومة الكندية.

وخلال اللقاء، أعرب الوفد الضيف عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني، مؤكداً عدالة قضية شعب كوردستان، وعبّر عن تقديره لنضال وتضحيات شعب كوردستان وبطولات البيشمركة في الحرب ضد إرهابيي داعش. كما قدم الوفد نبذة عن أعمال ونشاطات مجموعة الصداقة الكندية - الكوردية في البرلمان الكندي، وتنسيقها مع اتحاد الجالية الكوردية، ودور هذا الاتحاد في دعم قضية شعب كوردستان. وأبدى الوفد رغبته في توسيع آفاق الصداقة والعلاقات بين إقليم كوردستان وكندا، ولا سيما في مجالي الاقتصاد والتكنولوجيا.

من جانبه، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره للدعم والمساعدات التي قدمتها كندا شعباً وحكومةً لمساندة شعب كوردستان والبيشمركة في مختلف المراحل، وخاصة إبان الحرب ضد إرهابيي داعش. كما أكد الرئيس بارزاني دعمه لتعميق أواصر الصداقة والعلاقات بين شَعبَي كوردستان وكندا، مستعرضاً الرؤى والتوضيحات اللازمة في هذا الصدد.