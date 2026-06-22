أفغانستان.. توقيف عاملي إغاثة بسبب مخالفة "معايير اللحية" التي تفرضها طالبان

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أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير إعلامية ومصادر إنسانية في غرب أفغانستان، بقيام سلطات طالبان بتوقيف عدد من العاملين في منظمات محلية شريكة للأمم المتحدة، وذلك بسبب عدم التزامهم بالمعايير التي تفرضها الحركة بشأن طول وكثافة اللحى.

ووفقاً لرسائل داخلية من المنظمة الدولية للهجرة، جرت التوقيفات يوم السبت الماضي بحق موظفين كانت لحاهم "مشذبة أو محلوقة"، وهو ما يخالف القواعد التي تلزم الرجال بإطلاق لحاهم بطول "قبضة اليد" أسفل الذقن.

ووقعت هذه الإجراءات في مركز إيواء بالقرب من معبر "إسلام قلعة" الحدودي مع إيران. ونقلت وكالات أنباء عن مصادر إغاثية أن الحملة طالت نحو 20 شخصاً، تم إطلاق سراح بعضهم في اليوم نفسه، بينما أُفرج عن الباقين في اليوم التالي.

وفي حين لم تصدر المنظمة الدولية للهجرة أو وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" تعليقاً رسمياً، نفى مسؤول محلي توقيف أي من موظفي المنظمات غير الحكومية، مدعياً أن التوقيفات شملت خمسة موظفين حكوميين فقط.

يذكر أن سلطات طالبان تفرض تفسيراً متشدداً للقواعد المسلكية منذ عودتها إلى الحكم، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على سير العمل في البرامج الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة عبر شركاء محليين في البلاد.



المصدر: فرانس برس