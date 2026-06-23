بالأرقام.. تحديث سجل الناخبين في العراق يتجاوز 30.3 مليوناً ونسبة التسجيل البايومتري تتخطى 21.4 مليوناً

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اربيل (كوردستان24) - أظهرت الإحصائيات الرسمية المحدثة لسجل الناخبين في العراق، الصادرة بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2026، أن العدد الكلي للناخبين العراقيين بعد إجراء عمليات التحديث والتنقيح بلغ 30,381,046 ناخباً، في حين وصل عدد المسجلين بايومترياً منهم إلى 21,462,190 ناخباً في عموم البلاد.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة، فقد شهدت مراكز التسجيل رصد 42,868 حالة تسجيل لأول مرة، وإجراء 290 عملية تصحيح للبيانات، بالإضافة إلى تسجيل 1,799 حالة إضافة جديدة.

وفي المقابل، جرى حذف 710 متوفين من السجلات الرسمية، وتسجيل 57 حالة عدم تطابق في الصور الشخصية لمحدثي البيانات. كما بينت الإحصائية إدراج 1,120,574 ناخباً من فئة الشباب (مواليد عام 2008) المشمولين حديثاً بالسجل الانتخابي.

توزيع الناخبين على مستوى المحافظات (بعد التحديث):

1. بغداد (الرصافة والكرخ):

حافظت العاصمة بغداد بجانبيها على الوزن الانتخابي الأكبر في البلاد بنحو 6.6 مليون ناخب؛ حيث بلغ عدد الناخبين في دائرة بغداد-الرصافة 3,798,311 ناخباً (منهم 2,377,689 مسجلين بايومترياً)، تلتها دائرة بغداد-الكرخ بـ 2,895,619 ناخباً (منهم 1,943,305 مسجلين بايومترياً).

2. المحافظات الكبرى:

نينوى: جاءت في المرتبة الثانية بـ 3,063,641 ناخباً (المسجلون بايومترياً: 2,109,466).

البصرة: سجلت 2,331,468 ناخباً (المسجلون بايومترياً: 1,628,693).

ذي قار: سجلت 1,649,630 ناخباً (المسجلون بايومترياً: 1,142,263).

الأنبار: سجلت 1,385,327 ناخباً (المسجلون بايومترياً: 983,113).

مؤشرات محافظات إقليم كوردستان:

يقارب العدد الإجمالي للناخبين في محافظات إقليم كوردستان الثلاث بعد إجراء التحديث الأخير حاجز الـ 4 ملايين ناخب، وتتوزع الأرقام في الإقليم كالتالي:

السليمانية: بلغ العدد الكلي للناخبين 1,572,893 ناخباً (المسجلون بايومترياً بعد التحديث: 1,203,879).

أربيل: بلغ العدد الكلي للناخبين 1,453,568 ناخباً (المسجلون بايومترياً بعد التحديث: 1,091,755).

دهوك: بلغ العدد الكلي للناخبين 969,139 ناخباً (المسجلون بايومترياً بعد التحديث: 785,714).

الفجوة المتبقية للتسجيل البايومتري:

وتشير الأرقام الإجمالية إلى أن عدد الناخبين الكلي غير المسجلين بايومترياً في العراق يبلغ حالياً 8,961,724 ناخباً، وهو الفارق الرقمي الذي تسعى المكاتب الانتخابية ومراكز التسجيل إلى تغطيته عبر حملات التحديث والفرز المستمرة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتحديثها بالكامل قبل الاستحقاقات الدستورية المقبلة.