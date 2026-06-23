الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على أربعة مسلحين من حزب الله في "المنطقة الأمنية" بلبنان.

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اربيل (كوردستان24) - أفاد الجيش الإسرائيلي، الیوم الثلاثاء 23 حزیران 2026، بأن قواته أطلقت النار على أربعة مسلحين يُشتبه بانتمائهم لحزب الله، دخلوا ما يُسمى "المنطقة الأمنية" التي أنشأها في جنوب لبنان، في ثاني حادثة من نوعها خلال ساعات.

وذكر الجيش أن المسلحين دخلوا المنطقة على متن جرافة ودراجة نارية، وأن الجنود أطلقوا في البداية طلقات تحذيرية لدى اقترابهم من القوات المنتشرة هناك.

وأضاف الجيش: "بعد أن واصل المسلحون الاقتراب ولم يستجيبوا لنداءات الجنود، تم إطلاق المزيد من النار لإزالة التهديد. وقد تم رصد إصابات".

وتُعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في المنطقة، التي تمتد حوالي 10 كيلومترات (ستة أميال) داخل الأراضي اللبنانية.



المصدر: فرانس برس