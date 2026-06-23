بمشاركة إقليم كوردستان.. انطلاق أعمال الفريق الأممي المعني بمكافحة تهريب المهاجرين في النمسا

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اربيل (كوردستان 24) - بدأ منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، اليوم الثلاثاء 23 حزیران 2026، مشاركته في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

ويترأس زيباري وفد إقليم كوردستان ضمن الوفد الرسمي لجمهورية العراق، للمشاركة في اجتماعات الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، التي يعقدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) على مدار يومي 29 و30 حزيران الجاري.

ملفات حيوية

وتأتي هذه المشاركة في إطار سلسلة من الجلسات والمباحثات المتخصصة التي تهدف إلى وضع آليات دولية أكثر فاعلية لمكافحة تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات. كما تركز النقاشات على سبل تقويض أنشطة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة لتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي.

تحديات الأمن الإقليمي

وفي تصريح له من مقر الأمم المتحدة في فيينا، أكد الدكتور ديندار زيباري أن "الجريمة المنظمة لم تعد خطراً محلياً فحسب، بل باتت تهديداً متنامياً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي". وأوضح أن الشبكات الإجرامية تستغل الأزمات الإنسانية والظروف الاقتصادية الصعبة لتحقيق مآرب غير قانونية، مما يفرض ضرورة توحيد الجهود الدولية وتكثيف التنسيق مع المؤسسات الأممية.

استراتيجية إقليم كوردستان

وحول دور الإقليم في هذا الملف، أشار منسق التوصيات الدولية إلى أن حكومة إقليم كوردستان تتبنى "نهجاً شاملاً" يوازن بين الحسم الأمني والالتزام القانوني والبعد الإنساني. وأكد أن العمل يجري بتنسيق عالٍ مع الحكومة الاتحادية في بغداد والشركاء الدوليين، مع التركيز بشكل خاص على:

- توفير الحماية القانونية والاجتماعية لضحايا الشبكات الإجرامية.

- تطوير برامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين.

- رفع كفاءة المؤسسات الوطنية لمواجهة الأساليب المتطورة للجريمة المنظمة.

تعاون فني وتقني

وشدد زيباري في ختام تصريحه على تطلع حكومة الإقليم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، لا سيما في مجالات بناء القدرات والتعاون الفني، مشيراً إلى أن التصدي الحقيقي للهجرة غير النظامية يبدأ من معالجة أسبابها الجذرية وتفكيك البنية التحتية للشبكات التي تتاجر بآلام البشر.