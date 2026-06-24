أردوغان يؤكد العزم على إتمام عملية السلام مع "العمال الكوردستاني" بإجراءات قانونية متسارعة

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أربيل (كوردستان24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء 24 حزيران 2026، إن العمل جارٍ على وضع إطار قانوني من شأنه تسريع حلّ حزب العمال الكوردستاني، وأنه سيُدرج على جدول أعمال البرلمان دون تأخير.

وفي حديثه أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان، لم يُفصّل أردوغان ماهية الإجراءات القانونية، لكنه أكد عزم أنقرة على إتمام عملية السلام مع حزب العمال الكوردستاني بنجاح، وإنهاء تمرده المستمر منذ أكثر من أربعين عاماً ضد الدولة التركية.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث أجراه مركز "سامر" للبحوث الميدانية (SAMER) تحت عنوان "عملية السلام والتحول الديمقراطي في تركيا"، أن الغالبية العظمى من المواطنين بنسبة بلغت 84%، يتطلعون إلى اتخاذ السلطات التركية خطوات قانونية جادة لإنجاح مسار السلام وإحلال الاستقرار.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل مدناً ومحافظات مختلفة في تركيا وشمال كوردستان (باكور)، وجود رغبة شعبية واسعة في إجراء إصلاحات ديمقراطية هامة وتعديلات دستورية تضمن الحقوق الثقافية والسياسية؛ إذ طالب 86% من المشاركين بإصدار قوانين تكفل حق التعليم باللغة الأم، في حين دعا أكثر من 85% إلى إنهاء نظام فرض الوصاية الحكومية (القيوم) على البلديات المنتخبة، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل.

المصدر: رويترز