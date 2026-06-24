القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" بضربة جوية في سوريا

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الیوم الاربعاء 24 حزیران، في بيان رسمي، عن مقتل قيادي رفيع المستوى في تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر ضربة جوية نفذتها قواتها في منطقة شمال غرب سوريا.

وأوضح البيان أن الضربة الجوية، التي نُفذت في 19 حزیران/ يونيو الجاري، أسفرت عن مقتل المدعو "علي حسين العليوي"، وهو أحد كبار القادة في التنظيم. وأشارت "سنتكوم" إلى أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المستمرة لتقويض قدرات التنظيمات الإرهابية ومنعها من شن هجمات تستهدف المواطنين الأمريكيين في الخارج أو الأراضي الأمريكية.

وفي هذا السياق، صرح الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قائلاً: "تظل القيادة المركزية وشركاؤنا ملتزمين باجتثاث ما تبقى من فلول تنظيم داعش لضمان هزيمته الدائمة". وأضاف كوبر: "سوف نستمر في العمل على حماية وطننا، وأفراد قواتنا، وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة".

وتأتي هذه العملية في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية تعاونها الوثيق مع الشركاء الإقليميين لملاحقة خلايا التنظيم المتطرف وضمان عدم عودته للظهور مجدداً في المنطقة.