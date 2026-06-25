زيار عبد العزيز يستعد لإطلاق روايته الجديدة «العابرون»

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أربيل (كوردستان24)- يستعد الكاتب الكوردي زيار عبد العزيز لإطلاق روايته الجديدة التي تحمل عنوان «العابرون»، في عمل أدبي إنساني يتناول حكايات أشخاص يمرّون في حياة بعضهم البعض، ويتركون خلفهم آثارًا لا تزول بسهولة، مهما طالت المسافات أو تغيّرت الظروف.

وتدور أحداث الرواية في أجواء مليئة بالمشاعر والتفاصيل اليومية، حيث يلتقي القارئ بشخصيات مختلفة تحمل في داخلها قصصًا لم تُحكَ كاملة، وأحلامًا تأجلت، وذكريات تحاول الهروب منها لكنها تعود في أكثر اللحظات هدوءًا.

وتسلّط رواية «العابرون» الضوء على فكرة أن بعض الأشخاص يدخلون حياتنا لفترة قصيرة، لكن حضورهم قد يغيّر الكثير في داخلنا. فليس كل من يرحل يُنسى، وليس كل لقاء عابر يكون بلا معنى، إذ قد تحمل لحظة واحدة أو كلمة بسيطة أثرًا يبقى سنوات طويلة.

ومن خلال أحداث الرواية، يقدّم زيار عبد العزيز مشاهد إنسانية تتنوع بين الحب والفقد والخذلان والأمل، ويأخذ القارئ في رحلة بين الماضي والحاضر، حيث تحاول الشخصيات مواجهة ما تركته الأيام خلفها من أسئلة وأسرار ومشاعر غير مكتملة.

كما تتناول الرواية الصراعات الداخلية التي يعيشها الإنسان عندما يجد نفسه أمام ذكريات لا يستطيع تجاوزها، أو أمام أشخاص عادوا بعد غياب طويل، لتعيد عودتهم فتح أبواب كان يعتقد أنها أُغلقت إلى الأبد.

ويعتمد الكاتب في روايته على أسلوب بسيط وقريب من القارئ، مع اهتمام واضح بالمشاعر والحوار الداخلي للشخصيات، ما يمنح العمل طابعًا واقعيًا يجعل القارئ يشعر بأنه يعيش تفاصيل الأحداث معهم.

وأكد زيار عبد العزيز أن رواية «العابرون» تمثل تجربة أدبية جديدة يسعى من خلالها إلى تقديم قصة مؤثرة تلامس القلوب، وتطرح فكرة مهمة حول الأشخاص الذين نلتقي بهم في الحياة، وكيف يمكن أن يتحولوا من عابرين إلى جزء لا يُنسى من ذاكرتنا.

ومن المنتظر أن تحظى رواية «العابرون» باهتمام القرّاء ومحبي الروايات الإنسانية، لما تحمله من عنوان مؤثر وفكرة قريبة من تجارب الكثيرين، حيث إن لكل إنسان في حياته عابرون تركوا أثرًا لا يزال حاضرًا حتى اليوم.



رواية العابرون

تأليف: زيار عبد العزيز

دار ابن الأثير للطباعة والنشر

الموصل – العراق

عدد الصفحات: 180 صفحة