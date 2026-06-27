إسرائيل تأمر قواتها بالبقاء في جنوب لبنان وتتوعد إيران بـ"قوة كبيرة" لحماية الاتفاق الإطاري

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت 27 حزيران/يونيو 2026، أن القوات الإسرائيلية تلقت أوامر رسمية بالاستعداد للبقاء لفترة مطولة داخل ما يُسمى بـ "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، وذلك رغم توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق إطاري لإنهاء الأعمال العدائية برعاية أمريكية.

وأكد كاتس، في بيان مصور، أنه أصدر بالتعاون مع رئيس الوزراء تعليمات للجيش الإسرائيلي بالبقاء في المنطقة التي تمتد بعمق يصل إلى عشرة كيلومترات (ستة أميال) داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح كاتس أن "المبدأ الأساسي الذي نص عليه الاتفاق هو عدم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وعدم الانسحاب، ما لم يتم نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان".

وفي سياق متصل، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي تهديداً مباشراً إلى طهران، متوعداً بالرد بـ"قوة كبيرة" في حال حاولت إيران مهاجمة إسرائيل لعرقلة تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري. ووصف كاتس الاتفاق بأنه وجّه "ضربة استراتيجية للمحور الإيراني"، مشدداً على أن الدولة العبرية لن تتوانى عن التحرك ضد أي محاولة إيرانية للتدخل في مسار التهدئة الجاري مع لبنان.



المصدر: فرانس برس