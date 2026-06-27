الديمقراطي الكوردستاني يدعو لتفعيل البرلمان ونقل الحوارات من "الإعلام" إلى "القبة التشريعية"

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أربيل (كوردستان 24)- وجه المكتب السياسي ل، اليوم السبت 27 حزیران 2026، نداءً إلى الأطراف السياسية الفائزة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، داعياً إياهم إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية لتجاوز حالة الانسداد السياسي.

وأكد الحزب في بيان رسمي، أنه ومنذ إعلان نتائج الانتخابات، بذل جهوداً حثيثة بتوجيه من الرئيس مسعود بارزاني لتفعيل المؤسسات الشرعية وتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة، مقدماً عدة سيناريوهات وحلول واقعية عبر لقاءات ثنائية ومتعددة، إلا أنها لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.

وشدد البيان على ضرورة نقل النقاشات من المنابر الإعلامية ومنصات التواصل إلى داخل قبة البرلمان، مطالباً جميع الكتل، بغض النظر عن عدد مقاعدها، بتفعيل الدور الرقابي والتشريعي وحسم الملفات العالقة تحت سقف المؤسسة الشرعية، والالتزام بما يتم الإقرار عليه داخل البرلمان لضمان استقرار الإقليم وحماية مكتسباته.

نص البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

أيها المواطنون الأعزاء..

الأطراف السياسية الموقرة المشاركة في برلمان كوردستان..

منذ انتهاء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان وإعلان نتائجها، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والحرص على أوضاع الإقليم، بدأنا جهودنا لإعادة تفعيل المؤسسات الشرعية في الإقليم وفقاً للقوانين النافذة.

وعلى الرغم من الرسائل والاتصالات والجهود المستمرة للرئيس مسعود بارزاني وحزبنا، من أجل الحوار والتفاهم والتقرب نحو حل المشكلات التي تقف عائقاً أمام تفعيل البرلمان وانتخاب رئاسة الإقليم وتشكيل الكابينة العاشرة، ومن خلال طرح مجموعة من السيناريوهات والحلول المناسبة للخروج من حالة الانسداد التي واجهت العملية السياسية في الإقليم – سواء عبر الاجتماعات الثنائية والمتعددة، أو المبادرات، وتشكيل الوفود، والرسائل والزيارات – إلا أنه، وللأسف، لم تظهر الاستجابة والمواقف الإيجابية المطلوبة.

إن الأوضاع في المنطقة بشكل عام وإقليم كوردستان بشكل خاص، تضع على عاتقنا مسؤولية قومية ووطنية وأخلاقية لإيجاد مخرج سريع لهذا الوضع غير المرغوب فيه حالياً؛ فاستمراره لا يخدم أي طرف، بل يلحق الضرر بالإقليم وتجربتنا ومكتسباتنا.

لذلك، وبما أن الاجتماعات والوفود والزيارات والرسائل، وكذلك جهودنا في نقل ملفات النقاش والحوار حول المشكلات من الشارع والإعلام إلى طاولة الحوار لم تثمر عن نتائج، فإننا ندعو الأطراف المشاركة في البرلمان – سواء من يمتلك مقاعد كثيرة أو مقاعد أقل – إلى تفضّلكم بتفعيل البرلمان، ليتحمل البرلمانيون داخل قاعة البرلمان مسؤولية إجراء حوار مثمر وإيجاد الحلول المناسبة، وأن نلتزم جميعاً بمسار الحل الذي يتم إقراره داخل برلمان كوردستان.

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني