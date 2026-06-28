الكويت تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات.. والبحرين تطلب اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن

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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، أن قواتها المسلحة نجحت في اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت أجواء البلاد، مؤكدة أن الوضع الأمني تحت السيطرة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، إن القوات المسلحة تعاملت فجر اليوم مع هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وتمكنت من اعتراضها بنجاح.

وأوضحت أن الأصوات التي سمعها المواطنون في عدد من مناطق الكويت كانت ناجمة عن عمليات اعتراض الأهداف الجوية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات الأمنية حفاظاً على سلامتهم.

وفي تطور متصل، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صافرات الإنذار في مختلف أنحاء المملكة، ضمن إجراءات احترازية تحسباً لأي هجوم محتمل، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

من جانبها، أدانت البحرين بشدة الهجوم الذي نسبته إلى الحرس الثوري الإيراني، مطالبة بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات والتصدي للهجمات التي تهدد أمن منطقة الخليج.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أنها سبق أن حذرت من السياسات الإيرانية التي وصفتها بالمزعزعة للاستقرار، معتبرة أن طهران تواصل تجاهل الإدانات الدولية والإسهام في تصعيد التوتر بالمنطقة.

كما دعت المنامة مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817، بهدف وضع حد لما وصفته بالأعمال العدائية الإيرانية وحماية الأمن والاستقرار في الخليج.