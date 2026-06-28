القاضي منير حداد: رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة على مواصلة ملاحقة الفاسدين دون تهاون

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أربيل (كوردستان 24)- كشف المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي، القاضي منير حداد، عن فحوى لقائه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً وجود إرادة حكومية حازمة للاستمرار في حملة مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيها دون أي تراجع.

وأوضح حداد، في تصريح صحفي عقب تكليفه بمهامه كمستشار قانوني، أنه التقى برئيس الوزراء قبل ساعات قليلة، حيث أكد له الأخير بوضوح أنه "لن يتوقف أبداً عن ملاحقة الفاسدين".

مشدداً على عدم التسامح أو المهادنة في القضايا المتعلقة بملفات الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال العامة.

وحول تفاصيل حملة الاعتقالات الأخيرة التي جرت داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، أشار حداد إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى توقيف نحو 10 شخصيات بارزة أو أكثر حتى الآن، ممن يُشتبه بتورطهم في قضايا فساد مختلفة.

وأضاف المستشار القانوني أن القائمة تضم أسماءً بارزة؛ إلى جانب شخصيات أخرى مدرجة على قوائم ملاحقة متعددة، تشمل مسؤولين سابقين ومقربين من حكومات سابقة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية والقضائية ستأخذ مجراها الطبيعي بحق جميع المتهمين.