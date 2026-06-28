إسرائيل ترفع التأهب على الجبهة الشمالية: اتفاق لبنان "تاريخي" واختباره في الأفعال

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد 28 حزیران 2026، أن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى وجهوزية تامة لاستئناف العمليات الهجومية في كل من لبنان وإيران إذا اقتضت الضرورة.

وفي تصريحات عكست نبرة تهديد مرتفعة، وصف زامير وضع حزب الله الميداني بأنه "منهك ومثقل بالإصابات"، مشيراً إلى أن عناصر الحزب باتوا "محاصرين تحت الأرض" بفعل العمليات العسكرية. وأكد أن الجيش الإسرائيلي يفرض حالياً سيطرته العملياتية على المنطقة، وهو مستعد لتوجيه ضربات "سريعة وقاتلة" في حال رصد أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبشأن التطورات السياسية، وصف زامير الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية بـ "التاريخي والمهم"، معتبراً أن "الإنجازات العسكرية والضغط الميداني" هما اللذان مهدا الطريق للوصول إلى هذه التفاهمات. وأضاف: "نحن ملتزمون بالاتفاق وسنعمل على إنجاحه، لكن الاختبار الحقيقي الآن يكمن في الأفعال على أرض الواقع، والفترة المقبلة هي التي ستحدد مسار المستقبل".

وعلى الصعيد الميداني، أثنى رئيس الأركان على أداء الفرقة 36 وقوات الكوماندوز المتمركزة في منطقة "مرتفعات بوفورت" الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه القوات تمتلك كافة الوسائل اللازمة لضمان أمن القوات ومواصلة المهام الموكلة إليها، مع بقاء كافة إمكانيات الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار لدعم التحركات الميدانية.



المصدر: سکاي نيوز