ائتلاف دولة القانون يعلن دعمه المطلق لحملة مكافحة الفساد: "لا استثناء ولا تمييز"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد 28 حزیران 2026، تأييده الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية ضمن الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، مؤكداً أنها خطوة أساسية لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.

وذكر النائب عن الائتلاف، عثمان الشيباني، في بيان صحفي، أن استشراء الفساد ونهب مقدرات الدولة تسببا في إجهاض المشاريع الحيوية وتعطيل عجلة التنمية، مما أدى بشكل مباشر إلى حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة في الخدمات والإعمار.

وشدد الشيباني على ضرورة المضي بحزم في ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، بعيداً عن أي تساهل أو ضغوط سياسية، مؤكداً على أهمية أن تشمل الحملة الجميع دون استثناء أو تمييز.

كما أشار البيان إلى أن الهدف الأسمى لهذه التحركات يجب أن يتمثل في استعادة كافة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، بما يضمن استرداد حقوق الشعب العراقي.

واختتم عضو ائتلاف دولة القانون بيانه بتثمين الجهود والمتابعة الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء في إدارة هذا الملف، معرباً عن تقديره للدعم الذي يقدمانه لإنجاح المسار الإصلاحي والقضاء على آفة الفساد.