نقابة المحامين العراقيين تعلن رفضها الدفاع عن المتهمين بالفساد وتؤكد دعمها للقضاء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت نقابة المحامين العراقيين، في موقف يعكس التزامها بالثوابت الوطنية، رفضها التام للدفاع عن المتهمين في قضايا الفساد، مؤكدة أن هذا القرار يأتي استناداً إلى مسؤوليتها الأخلاقية والوطنية تجاه الدولة والمجتمع.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أنها تقف بجميع إمكانياتها إلى جانب الإجراءات القضائية والأمنية التي تهدف إلى ملاحقة الفاسدين، معتبرة أن هذه الخطوات هي السبيل الأمثل لاستعادة هيبة الدولة وترسيخ مبادئ سيادة القانون في البلاد.

وشددت النقابة على دعمها الكامل للسلطة القضائية في جهودها الدؤوبة لمكافحة الفساد المالي والإداري، معلنةً استعدادها لتقديم الدعم القانوني اللازم ضمن اختصاصاتها المهنية لتعزيز هذه المساعي.

كما دعت النقابة في بيانها إلى استمرار وتكثيف الحملة ضد الفساد لتشمل جميع المتورطين دون استثناء أو تمييز، مؤكدة أن حماية المال العام ومحاسبة المفسدين يمثلان الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وضمان مستقبل أفضل للعراقيين.