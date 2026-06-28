ائتلاف الإعمار والتنمية: نرفض تضليل الرأي العام وندعم المسار الدستوري لمكافحة الفساد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن ائتلاف الإعمار والتنمية عن دعمه المطلق للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والجهات المختصة بحق الصادرة بحقهم أوامر قبض رسمية، مشدداً على أن هذا الموقف ينطلق من إيمانه الراسخ بمبدأ سيادة القانون وضمان استقلال القضاء.

وأكد الائتلاف، في بيان رسمي، مساندته الكاملة لمسار إحالة ملفات مكافحة الفساد إلى القضاء العادل، وضرورة المضي بها وفق الأطر الدستورية والقانونية المعمول بها، لضمان ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات سياسية قد تعيق سير العدالة.

وفي سياق متصل، وجه الائتلاف تحذيراً شديد اللهجة من حملات التشويه الممنهجة وتداول المعلومات المغلوطة التي يقودها بعض الفاسدين بهدف "خلط الأوراق" وتحقيق غايات سياسية مشبوهة.

واختتم الائتلاف بيانه بالتأكيد على ضرورة اعتماد المعلومات الدقيقة والموثوقة التي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة فقط، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى الحذر من محاولات تضليل الرأي العام، وحماية المسار القانوني الرامي إلى حماية مقدرات الدولة.





