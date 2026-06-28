توتر أمني في ضاحية بيروت.. لافتات "لبنان أولاً" في المرمى والجيش يحذر

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أربيل (كوردستان 24)- أقدم أنصار ومؤيدون لحزب الله على إحراق عدد من اللافتات التي تحمل شعاري "لبنان أولاً" و"لبنان بيجمعنا"، المثبتة على طول طريق مطار بيروت؛ وذلك بعد أيام من إزالة لافتات أخرى كانت تحمل شعار "شكراً إيران".

وقد تداول العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر اشتعال النيران في عدد من اللافتات الجديدة، دون صدور بيان رسمي حتى الآن يوضح ملابسات الواقعة أو هوية المسؤولين عنها بشكل قطعي.

وكان الجيش اللبناني قد حذر في وقت سابق من أنه لن يتهاون في الحفاظ على الأمن، وسيتصدى لأي محاولات لإثارة الفوضى.

فيما أصدر وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، توجيهات الخميس الماضي بإزالة اللافتات التي حملت شعارات مؤيدة لإيران، بعدما أثارت جدلاً واسعاً في البلاد. من جانبه، أصدر اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية -المحسوب على "حزب الله"- بياناً أوضح فيه أن الحملة الإعلانية جاءت بالتنسيق مع الشركة المستثمرة للوحات الإعلانية في عدد من الشوارع الرئيسية، وذلك في إطار إحياء مراسم عاشوراء.

وجاء رفع اللافتات المؤيدة لإيران بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث تضمنت عبارة "شكراً لإيران الوفية"، إلى جانب صور المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي ووالده علي خامنئي.

بيد أن تلك اللافتات أثارت اعتراضات داخلية واسعة، لا سيما أنها جاءت بعد أشهر من إزالة الحكومة اللبنانية جميع اللافتات والشعارات السياسية والحزبية من طريق مطار رفيق الحريري الدولي، في خطوة هدفت آنذاك إلى تحييد هذا المرفق الحيوي عن الرسائل السياسية الحزبية.

تفاصيل اتفاق لبنان وإسرائيل

تأتي هذه التطورات بعدما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة والسبت الماضيين، حالة من الفوضى وأعمال شغب، إثر تظاهر أنصار حزب الله ومؤيديه ضد "الاتفاق الإطاري" الذي وُقّع بين لبنان وإسرائيل عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية.



المصدر: العربیة