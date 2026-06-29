جمارك مطار بغداد تحبط محاولة تهريب 24 بطاقة "فيزا كارد" بحوزة مسافر

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن تمكن كوادرها في مركز جمرك مطار بغداد الدولي من إحباط محاولة لتهريب (24) بطاقة مصرفية من نوع "فيزا كارد" كانت بحوزة مسافرة متوجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن العملية جاءت تنفيذاً لتوجيهات المدير العام، ثامر قاسم داود، بتشديد الإجراءات الرقابية وتكثيف عمليات التفتيش والتدقيق في المراكز الحدودية والمطارات؛ بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان الالتزام بالقوانين النافذة.

وأوضح البيان أن المسافرة التي كانت متواجدة في صالة مغادرة "سامراء"، حاولت إخراج البطاقات بصورة مخالفة للضوابط عبر إخفائها تحت ملابسها، إلا أن التفتيش الدقيق أسفر عن ضبطها.

وأشار البيان إلى أن عملية الضبط تمت بتنسيق مشترك بين مركز جمرك المطار ومديرية أمن وحماية المطارات وبإسناد من شرطة الجمارك، مؤكداً استمرار الهيئة في تعزيز كفاءة الإجراءات الأمنية للحد من محاولات التهريب بكافة أشكالها.