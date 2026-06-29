طهران تنفي عقد اجتماعات فنية مع واشنطن في قطر

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أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن لقاء مرتقب بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة تنفيذ مذكرة تفاهم تهدف إلى وقف الحرب.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، قوله إنه "لا توجد اجتماعات فنية لمجموعات العمل مخطط لها هذا الأسبوع"، واصفاً المعلومات المتداولة في هذا الشأن بأنها "غير صحيحة".

وأعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى، في وقت متأخر من ليل الأحد، عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الطرفين، والعودة إلى طاولة المفاوضات، في محاولة لاحتواء التوتر العسكري الذي هدد الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وأفاد المسؤول الامريكي أن الجانبين اتفقا على "وقف إطلاق النار في الوقت الحالي"، مما يسمح للسفن التجارية بالتحرك بحرية. وأوضح أن محادثات فنية ستُعقد لمناقشة كافة بنود "مذكرة التفاهم" الموقعة بين الطرفين في 17 حزيران/يونيو الماضي بوساطة باكستانية.

وعلى الرغم من توقيع تلك المذكرة، التي نصت على تأمين طهران للمرور الملاحي مقابل رفع واشنطن حصارها عن الموانئ الإيرانية، إلا أن الأيام الماضية شهدت خروقات ميدانية وتبادلاً للضربات العسكرية، كان آخرها هجوم أميركي استهدف 10 مواقع إيرانية فجر الأحد، رداً على ما وصفته واشنطن بـ "العدوان المستمر على الشحن التجاري".

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" وشبكة "سي إن إن" عن مصادر في إدارة ترامب ومصادر مطلعة، أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف جولة المحادثات الجديدة يوم الثلاثاء المقبل.

تأتي هذه التطورات بعد ساعات من تصريحات حادة للرئيس دونالد ترامب، هدد فيها بـ "إزالة إيران من الوجود" في حال اضطرت بلاده لخوض حرب شاملة، وهو ما يعكس حالة التذبذب بين التصعيد العسكري والرغبة في التوصل إلى تسوية دبلوماسية تنهي أزمة تعطيل الشحن في مضيق هرمز الاستراتيجي.