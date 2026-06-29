الحكومة العراقية تعلن اعتقال 21 متهماً بالفساد وتحدد نهاية سبتمبر موعداً نهائياً لحصر السلاح

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، عن إلقاء القبض على 21 متهماً متورطاً في ملفات فساد مختلفة ضمن عملية أمنية ورقابية حملت اسم "صولة الفجر"، مؤكداً في الوقت ذاته توجيه بلاغ رسمي للجماعات المسلحة بإنهاء مهلة تسليم السلاح بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح العبودي، في تصريحات صحفية، أن عملية "صولة الفجر" تأتي في سياق البرنامج الحكومي الرامي إلى تقويض منافذ الفساد المالي والإداري وتجفيف منابعه، مشدداً على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز بين المتورطين.

وفي سياق متصل، نفى المتحدث باسم الحكومة وجود أي ترابط بين الإجراءات الجارية لمكافحة الفساد والزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مبيناً أن حملات الملاحقة القضائية للمتلاعبين بالمال العام هي مسار وطني مستقل وخاضع للآليات القانونية والدستورية الداخلية.

وفي ملف الأمن الداخلي وحصر السلاح بيد الدولة، كشف العبودي عن إبلاغ الجماعات المسلحة بأن يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل سيكون الموعد النهائي والأخير لحصر السلاح وإخضاعه لسلطة الدولة والقانون.

وحذر المتحدث الرسمي من أن الحكومة ستتعامل بحزم ووفقاً للأطر القانونية النافذة مع كل من يتخلف عن تسليم سلاحه قبل انقضاء المهلة المحددة، مؤكداً سعي الحكومة المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي وفرض هيبة الدولة في جميع المحافظات.