برلمانية  لـ كوردستان 24: صدور أوامر قبض بحق 24 متهماً بالفساد بينهم وزيرة المالية ونواب فارون

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أربيل (كوردستان24)- كشفت عضو مجلس النواب العراقي، أفیستا مام يحيى، من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مقابلة خاصة مع شاشة "كوردستان 24"، عن تفاصيل جديدة ومستجدات تتعلق بحملة مكافحة الفساد الجارية في العراق، مؤكدة صدور أوامر قبض بحق 24 متهماً، من بينهم مسؤولون رفيعو المستوى وأعضاء في البرلمان.

توقيف 21 متهماً وفرار 3 نواب

وأوضحت النائبة أفیستا مام يحيى أن السلطات القضائية والأمنية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 24 شخصاً متورطين في ملفات فساد مالي وإداري، مبينة أنه تم إلقاء القبض على 21 متهماً وهم قيد التحقيق حالياً، في حين تمكن ثلاثة نواب في البرلمان العراقي من الفرار وتجنب الاعتقال.

وأشارت عضو البرلمان إلى أن النواب الفارين هم كل من: (علاء سكر، وحسين مؤنس، وزينب الموسوي)، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان ألقت القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين على ذمة هذه القضايا داخل حدود الإقليم بالتنسيق مع الجهات الاتحادية.

وزيرة المالية السابقة طيف سامي ضمن المطلوبين

وأكدت مام يحيى أن وزيرة المالية السابقة، طيف سامي، هي من بين الشخصيات المطلوبة للتحقيق في هذه الملفات، إلى جانب عدد من الوكلاء والمديرين العامين في مؤسسات الدولة.

وشددت البرلمانية على أن تفاصيل التحقيقات والمعلومات المتعلقة بهذه القضايا تُحاط بسرية تامة من قبل الجهات القضائية، وذلك لمنع بقية المتهمين أو المشتبه بهم من الفرار أو إتلاف الأدلة والمستندات الحساسة.

هدر بمليار دولار وملفات تطال عدة قطاعات

وفيما يتعلق بحجم الأموال المتورطة في قضايا الفساد المرصودة، كشفت النائبة عن أن التقديرات الأولية للأموال المهدورة أو التي تم الحجز عليها تقارب مليار دولار أمريكي، مبينة أن الأجهزة المختصة ضبطت في إحدى الحالات مبلغ 250 مليون دولار نقداً داخل خزائن سرية في شقة تعود لأحد المتهمين.

وأضافت أن التحقيقات لا تقتصر على قطاع النفط والغاز فحسب، بل تشمل قطاعات حيوية أخرى مثل الكهرباء، والمشاريع الاستثمارية الوهمية، والخدمات، وتتوزع مذكرات القبض والتحقيق على عدة محافظات منها بغداد، وواسط، وصلاح الدين.

وفي ختام حديثها، أكدت أفیستا مام يحيى أن العراق بحاجة إلى تطبيق صارم وسلطة مطلقة للقانون لتقويض الفساد الإداري والمالي واستعادة أموال الدولة ومحاسبة كافة المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم السياسية.