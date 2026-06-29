تفاصيل الملحق الأمني لاتفاق الإطار الثلاثي لتسوية الصراع بين لبنان وإسرائيل

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أربيل (كوردستان 24) برزت مؤخراً تفاصيل تقنية تتعلق بالملحق الأمني الخاص باتفاق الإطار الثلاثي الذي يجمع لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي يهدف إلى وضع خارطة طريق شاملة لإنهاء العمليات القتالية والوصول إلى تسوية دائمة.

يتألف هذا الملحق من ستة ملفات رئيسية ترسم ملامح الترتيبات العسكرية والأمنية في المنطقة الحدودية، مع التركيز بشكل خاص على جنوب نهر الليطاني.

أولاً: استراتيجية "المناطق التجريبية" (Pilot Zones)

وفقاً لما أوردته موقع "الشرق"، ينص الملحق على البدء الفوري بتحديد وإطلاق منطقة تجريبية أولى في قطاع جنوب الليطاني. وتعتمد هذه العملية على نموذج عسكري يتكون من أربع مراحل متسلسلة:

1. التطهير: اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد المسلحين غير التابعين للدولة، وتفكيك البنية التحتية العسكرية من مخازن أسلحة وأنفاق ومراكز قيادة.

2. التحقق: إسناد مهمة التأكد من خلو المنطقة من المظاهر المسلحة لجهة ثالثة يتم الاتفاق عليها.

3. الانتشار: بسط السيطرة العملياتية الحصرية لوحدات النخبة في الجيش اللبناني لمنع عودة أي نشاط مسلح غير رسمي.

4. إعادة الإعمار: تولي الدولة اللبنانية قيادة جهود الإعمار بدعم دولي وتنسيق سياسي.



ثانياً: آلية التنسيق والتحقق العسكري

لتنفيذ هذه البنود، يقترح الاتفاق إنشاء "مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان" (MCG4L). ستعمل هذه المجموعة على مدار الساعة للإشراف على التنفيذ، ومنع الاحتكاكات الميدانية، والتحقق من سير العمليات.

وترفع المجموعة تقاريرها إلى السلطات السياسية في كلا البلدين عبر قنوات اتصال عسكرية غير مباشرة، مع اشتراط تزامن عمليات التحقق مع عمليات التطهير الميداني.

ثالثاً: الالتزامات الأمنية ونزع السلاح

يضع الملحق عبء المسؤولية العملياتية على عاتق الجيش اللبناني لضمان نزع سلاح "حزب الله" وكافة الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة. ويهدف هذا الالتزام إلى تجريد هذه القوى من أي دور أو قدرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، كخطوة أساسية لاستعادة سلطة الدولة الكاملة.

رابعاً: إعادة الانتشار والانسحاب الإسرائيلي

يربط الملحق الأمني بين التقدم في عملية نزع السلاح وبين التحركات العسكرية الإسرائيلية؛ حيث تلتزم إسرائيل بتنفيذ خفض تدريجي وقابل للتحقق لقواتها، وصولاً إلى الانسحاب النهائي من الأراضي اللبنانية. وتتم هذه العملية بالتزامن مع تقدم وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم إخلاؤها، تحت إشراف مجموعة التنسيق العسكري (MCG4L).

خامساً: الأهداف الاستراتيجية والإشراف الدولي

تتمثل الغاية النهائية للملحق في استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها الكاملة على جميع أراضيها، وفي المقابل "ضمان الأمن طويل الأمد لإسرائيل". وعلى صعيد الرقابة، تضطلع الولايات المتحدة بدور الميسّر للمراجعات الدورية لتنفيذ البنود، مع إتاحة المجال لتعديل الملحق باتفاق متبادل. وفي حال حدوث خلافات حول التفسير أو التنفيذ، يتم اللجوء إلى مناقشات ثلاثية بين الأطراف المعنية لإيجاد حلول توافقية.



المصدر: الشرق