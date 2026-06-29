ضبط أسلحة وعجلات و23 حصانًا خلال مداهمة مرتبطة بنجل النائبة السابقة عالية نصيف في بغداد

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أربيل (كوردستان 24)- نفذت قوة أمنية مشتركة، بإسناد من هيئة النزاهة وعدد من الأجهزة الأمنية، عملية تفتيش في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد، أسفرت عن ضبط ترسانة من الأسلحة وعجلتين، إضافة إلى 23 حصانًا، وذلك ضمن إجراءات قضائية مرتبطة بمتهم أفادت الجهات المنفذة بأنه نجل النائبة السابقة عالية نصيف.

وبحسب المعلومات، جرت العملية استنادًا إلى أمر تفتيش صادر عن قاضي تحقيق النزاهة، وبمشاركة مفارز من هيئة النزاهة، وجهاز الأمن، واستخبارات عرب جبور، والشرطة الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني.

وذكرت القوة المنفذة أنها ضبطت سيارة من نوع “رينج روفر” بيضاء اللون يقودها شخص يدعى سجاد علي خضر (مواليد 1992)، وعُثر بداخلها على كميات من الأسلحة والعتاد، شملت 13 بندقية كلاشنكوف، وبندقيتي كلاشنكوف نصف أخمس، وبندقية PKC، وبندقيتي M4، وبندقيتين كسرية، وبندقية هوائية، إلى جانب 10 مسدسات من أنواع وأعيرة مختلفة، و19 رمانة يدوية، و41 مخزنًا (شاجور) مع كميات من العتاد.

كما تم ضبط عجلة من نوع “لاندكروزر” وأخرى من نوع “مرسيدس”، فضلاً عن بطاقة “ماستر كارد” وبطاقة “زين كاش” باسم أحمد البلداوي، إضافة إلى 23 حصانًا بألوان مختلفة.

ولم تصدر حتى الآن الجهات القضائية أو الأمنية بيانًا رسميًا بشأن التهم الموجهة للمتهم أو الإجراءات القانونية اللاحقة، فيما تستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص.