مبعوث ترامب يتوجه إلى قطر وسط مؤشرات على انطلاق محادثات "تقنية" مع إيران

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أربيل (كوردستان24)- توجه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة تأتي تزامناً مع تقارير تتحدث عن احتمالية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران.

ونقلت شبكة "CNN" عن مسؤولين أمريكيين قوله إن ويتكوف بدأ رحلته بالفعل، فيما لا يزال الغموض يحيط بمشاركة جاريد كوشنر، صهر ترامب، في هذه المهمة، حيث أحيطت تفاصيل الزيارة بقدر من السرية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه من المقرر أن تبدأ واشنطن وطهران محادثات في الدوحة اليوم الثلاثاء. وفي هذا السياق، أكد مسؤول أمريكي رفيع أن المحادثات التقنية المتعلقة بـ "مذكرة التفاهم" تمضي وفق الخطط المرسومة، رغم التصعيد والتوترات الأخيرة.

من جانبها، نفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية نيتها الدخول في أي مفاوضات شاملة مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مؤكدة أن تركيزها الحالي ينصب حصراً على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم القائمة، وليس الانتقال إلى مرحلة "الاتفاق النهائي".

وفي تصريح له أمس الاثنين، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة الوفد الأمريكي لقطر لا صلة لها بزيارة الوفد الإيراني الذي يتواجد في الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، مشدداً على عدم وجود أي مخطط لعقد لقاءات أو مفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

وحول سير تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، أوضح بقائي أن واشنطن أصدرت التراخيص اللازمة المتعلقة بالبند العاشر (10) الخاص ببيع النفط، مشيراً إلى أن طهران تراقب بدقة عملية التنفيذ. كما كشف عن وصول وفد فني إيراني إلى الدوحة هذا الأسبوع لمتابعة البند الحادي عشر (11) المتعلق بآلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول إن الانتقال إلى مرحلة التفاوض على "اتفاق نهائي" مرهون -وفقاً للبند 13 من المذكرة- بمدى الالتزام والاستمرارية في تنفيذ البنود (1، 4، 5، 10، و11)، مؤكداً: "لم نصل بعد إلى مرحلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق نهائي".