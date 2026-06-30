قطر: "ويتكوف" و"كوشنر" في الدوحة لبحث سير المفاوضات.. ولا لقاءات مباشرة مع الجانب الإيراني

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية عن حراك دبلوماسي مكثف تستضيفه العاصمة الدوحة، بهدف احتواء التوترات الإقليمية ودفع مسار المفاوضات بين الأطراف الدولية. وأكد المتحدث وجود كل من "ستيف ويتكوف" و"جاريد كوشنر" في قطر للقاء الوسطاء وبحث سير المفاوضات الجارية، موضحاً في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، كما لن يعقد المبعوثان الأمريكيان أي لقاءات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين المتواجدين في الدوحة.

وفيما يتعلق بالملف المالي الشائك، كشف المتحدث أن مبلغ الـ 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لم يتم تحويله إلى طهران حتى الآن، مشيراً إلى أن عملية التحويل تخضع للتوافق بين الطرفين ومرتبطة بشكل وثيق بتطور سير المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وعلى صعيد الأمن البحري، شدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن أولوية بلاده القصوى تكمن في ضمان سلامة المرور عبر مضيق هرمز وتطهيره من الألغام. وأعلن عن تنسيق قطري رفيع المستوى مع سلطنة عمان لضمان العبور الآمن للسفن، مؤكداً أن "حرية الملاحة حق مكفول لجميع دول الخليج، ولا يمكن قبول إغلاق المضيق أو تهديد سلامته بأي شكل من الأشكال".

وفي سياق متصل، كشف المتحدث عن تفعيل "خط اتصال مباشر" خاص بخفض التصعيد في مضيق هرمز، تم استخدامه بنجاح لاحتواء المواجهات الأخيرة ومنع انزلاق الأوضاع نحو حافة الهاوية. كما أعربت الدوحة عن تقديرها للمشاركة الفرنسية في جهود تطهير المضيق من الألغام، مؤكدة أن التركيز الحالي ينصب على عودة الأمن والسلم الإقليميين إلى ما كانا عليه قبل اندلاع المواجهات الأخيرة.