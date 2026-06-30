الأمن العراقي يضبط 11 قارورة مملوءة بالأموال بمنزل الجميلي

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أربيل (كوردستان24)- ضبطت القوات الأمنية في العراق 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

واستمراراً لعملية مكافحة الفساد في العراق، حصلت "العربية" و"الحدث" على الصور الجديدة لأموال عثرت عليها القوى الأمنية العراقية مخبأة بـ11 عبوة مياه الشرب في منزل وكيل النفط السابق عدنان الجميلي في تكريت.

وكشفت مصادر أن القضاء العراقي والحكومة وضعا خطة سرية لمداهمة منازل النواب المتهمين بقضايا فساد في الثانية فجراً داخل المنطقة الخضراء وخارجها، شملت 19 شخصاً بينهم نواب حاليون وسابقون.

وأشارت المصادر إلى أن النائبين حسين مؤنس من حزب الله، وعلاء سكر من ائتلاف الإعمار والتنمية تمكنا من الفرار.

وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت أكثر من 100 مليار دينار عراقي، و40 مليون دولار وسبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بغداد حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال الأيام الماضية عن توقيف عدد من المسؤولين ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية، واستكمال الإجراءات الخاصة بحصر السلاح خارج إطار الدولة، في أحد أبرز الملفات التي تعهدت الحكومة بإنجازها خلال ولايتها.