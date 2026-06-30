نيجيريا: فقدان 37 طالباً عقب هجوم "جهادي" استهدف مدرسة ثانوية

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أربيل (كوردستان24)- أفادت قائمة شاركها مسؤول محلي في نيجيريا، اليوم الثلاثاء 30 حزیران 2026، بفقدان 37 طالباً عقب مداهمة نفذها مسلحون "جهاديون" على مدرستهم أثناء تأديتهم للامتحانات النهائية يوم امس الاثنين.

وقع الهجوم صباح الاثنين عندما اقتحم عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية-داعش - ولاية غرب أفريقيا" (ISWAP) مدرسة ثانوية في بلدة "لاسا" التابعة لمنطقة "أسكيرا أوبا".

وأسفر الاعتداء عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم جندي ومعلم، وفقاً لما أفاد به الجيش، الذي صرح في البداية بأن السلطات نجحت في إنقاذ 10 طلاب وأن طالباً واحداً فقط لا يزال مفقوداً.

إلا أن "قائمة الطلاب المحتجزين"، التي توضح جنس الطلاب وأرقام هواتف ذويهم، جرى تداولها مع الصحفيين من قبل عضو المجلس المحلي في المنطقة، "إيجاجلا إيجابيلا".

سياق الهجمات:

أصبح الاختطاف من أجل الفدية، ولا سيما استهداف الطلاب، تكتيكاً شائعاً تتبعه الجماعات المتشددة وعصابات "المسلحين" غير الأيديولوجية في مناطق الشمال والوسط المضطربة في نيجيريا. ورغم أن عملية اختطاف مئات الفتيات من بلدة "تشيبوك" عام 2014 على يد جماعة "بوكو حرام" لا تزال الحادثة الأكثر مأساوية في تاريخ البلاد، إلا أن عمليات اختطاف طلاب المدارس لا تزال مستمرة؛ ففي ایار/ مايو الماضي، اختطف مسلحون أكثر من 40 تلميذاً من قرية "موسى" بولاية برنو، ولا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن.

وفي الشهر ذاته، قام مسلحون يشتبه بكونهم "جهاديين" باختطاف عشرات الأطفال من ثلاث مدارس في ولاية "أويو"، وهو هجوم وُصف بالنادر لكونه استهدف جنوب غرب نيجيريا، وهي المنطقة التي كانت تُصنف كأكثر مناطق البلاد أماناً.

يُذكر أن نيجيريا تواجه تمرداً مسلحاً منذ عام 2009 يتركز في الشمال الشرقي. وبينما تراجعت حدة العنف مقارنة بذروة الصراع قبل عقد من الزمن، حذر محللون من تصاعد ملحوظ في وتيرة الهجمات منذ عام 2025.



المصدر: فرانس برس