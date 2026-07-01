الجيش الإسرائيلي يعلن إغلاق جمعية خيرية في نابلس ومصادرة مبالغ مالية بدعوى "تمويل الإرهاب"

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، إغلاق مقر "جمعية التضامن الخيرية" في شمال الضفة الغربية، ومصادرة مبالغ مالية كانت داخل مكاتبها، بزعم استخدامها لتمويل أنشطة فصائل فلسطينية مسلحة.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات تابعة لـ"لواء السامرة" نفذت عملية أمنية في مدينة نابلس، أغلقت خلالها مقر الجمعية—التي تصنفها السلطات الإسرائيلية كمنظمة "خارجة عن القانون"—إضافة إلى وضع اليد على أكثر من 55 ألف شيكل كانت مخبأة داخل المقر.

ووفقاً للادعاءات الإسرائيلية الواردة في البيان، فإن الجمعية كانت تعمل تحت غطاء مدني وإنساني، بينما تعاونت مع حركة حماس لتمويل خلايا محلية في المنطقة لتنفيذ عمليات تستهدف القوات والمواطنين الإسرائيليين، إلى جانب اتهامها بالمساهمة في التحريض وإثارة الاحتجاجات في أنحاء الضفة الغربية.

وأكد البيان العسكري أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستواصل عملياتها الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الفصائل الفلسطينية وملاحقتها في مختلف مناطق الضفة الغربية.