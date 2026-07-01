رئيس الوزراء مسرور بارزاني يعزّي الفنان الشعبي حمه زيرك بوفاة زوجته

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أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع الفنان الشعبي المعروف حمه زيرك، أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة زوجته.

وقدّم رئيس الحكومة خلال الاتصال مواساته العميقة للفنان وعائلته في هذا المصاب الأليم، داعياً المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكانت زوجة الفنان حمه زيرك قد وافتها المنية جراء تعرضها لحادث حريق عرضي في منزلها بمدينة أربيل مساء الأحد الماضي أثناء إعداد الطعام، حيث نقلت على إثره إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة بعد 24 ساعة من الحادث متأثرة بالإصابات البالغة والحروق الشديدة التي تعرض لها جسدها.