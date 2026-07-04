طقس العراق.. تصاعد للغبار وتذبذب في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار الأجواء الحارة مع توقعات بتصاعد الغبار ونشاط في حركة الرياح، تزامناً مع تذبذب طفيف في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غدٍ الأحد سيكون صحواً وحاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية. وأوضح البيان أن درجات الحرارة ستميل إلى الارتفاع قليلاً في الوسط والشمال، فيما تبقى مقاربة لمعدلاتها السابقة في المناطق الجنوبية.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غدٍ الأحد، فقد سجلت محافظات (البصرة، ميسان، ذي قار، والمثنى) أعلى معدل بـ 46 درجة مئوية، تليها محافظات (واسط، بابل، النجف، والديوانية) بـ 45 درجة، فيما سجلت العاصمة بغداد وصلاح الدين وكربلاء 44 درجة. وجاءت السليمانية كأقل المحافظات حرارة بـ 39 درجة مئوية.

أما بخصوص يوم الاثنين، فتوقعت الهيئة أن يكون الطقس صحواً وحاراً في عموم البلاد، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الشمالية، يقابله ارتفاع طفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وحذرت الهيئة من طقس يوم الثلاثاء المقبل، حيث يُتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مما يؤدي إلى تصاعد الغبار في أماكن متفرقة من الوسط والجنوب. وأشار البيان إلى أن الرؤية الأفقية ستتأثر لتصل إلى (3-5) كم في المناطق المغبرة، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى.

وتختتم الهيئة توقعاتها ليوم الأربعاء المقبل، مؤكدة استمرار الطقس الصحو والحار، مع تسجيل انخفاض طفيف إضافي في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، واستقرارها في المنطقة الشمالية.