طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع في درجات الحرارة

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أربيل (كوردستان24)- كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تقريرها لحالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة، متوقعة أجواءً صحوة في عموم البلاد مع تذبذب طفيف في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم غد السبت سيكون صحواً بشكل عام، مع ظهور بعض الغيوم في سماء السليمانية ودهوك وأربيل، فيما ستبقى درجات الحرارة في مختلف المحافظات مقاربة لما سُجل اليوم.

وفقاً للبيان، ستكون درجات الحرارة في المحافظات كما يلي:

39 درجة مئوية: دهوك، السليمانية، أربيل.

41 درجة مئوية: نينوى.

42 درجة مئوية: كركوك.

43 درجة مئوية: ديالى، بابل.

44 درجة مئوية: صلاح الدين، الأنبار، كربلاء المقدسة.

45 درجة مئوية: بغداد، واسط، الديوانية، النجف الأشرف.

46 درجة مئوية: ميسان.

47 درجة مئوية: المثنى، ذي قار، البصرة.

أما بشأن طقس يوم الأحد، فأوضح البيان استمرار الأجواء الصحوة في جميع المحافظات، مع بقاء درجات الحرارة دون تغيير يذكر عن اليوم السابق.

وأشارت الهيئة إلى أن يوم الاثنين سيشهد ارتفاعاً قليلاً في درجات الحرارة في كافة المحافظات مع استمرار الطقس الصحو، لتعود الاستقرار مجدداً يوم الثلاثاء بدرجات حرارة مقاربة لمعدلات يوم الاثنين في عموم البلاد.