خبراء يكشفون خارطة طريق للوقاية من كابوس الصداع النصفي

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أربيل (كوردستان24)- أكد خبراء في مجال الصحة أن الصداع النصفي يتجاوز كونه مجرد نوبة ألم عابرة، ليصنف كحالة عصبية معقدة قد تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية بالكامل، وتؤثر بشكل مباشر على القدرة على الإنتاج في العمل أو الدراسة. ورغم غياب وسيلة تضمن المنع القطعي للنوبات، إلا أن تقريراً طبياً نشره موقع «هيلث لاين» المتخصص، كشف أن التعرف على "المحفزات المبكرة" واتخاذ إجراءات وقائية يمكن أن يقلص تكرار هذه النوبات وحدتها بشكل ملحوظ.

وأوضح التقرير أن الوقاية تبدأ من الوعي بطبيعة الجسم واستجابته للعوامل الخارجية والداخلية. فإلى جانب الألم النابض، يصاحب الصداع النصفي أعراض مزعجة تشمل الغثيان، الدوار، القيء، والحساسية المفرطة للضوء والأصوات والروائح. ويشدد الخبراء على ضرورة تحديد "المحفزات الشخصية" كخطوة أولى في رحلة العلاج.



تُعد المؤثرات الحسية القوية من أبرز مسببات النوبات؛ حيث حذر الخبراء من التعرض المباشر لـ:

الأضواء الوامضة ووهج الشمس.

القيادة الليلية وحضور الفعاليات في الأماكن المزدحمة كدور السينما.

الضوضاء المرتفعة.



ونصح التقرير بضرورة إراحة العين بشكل دوري عند استخدام الشاشات الرقمية، وضبط سطوعها لتجنب الإجهاد البصري.

تلعب الاختيارات الغذائية دوراً محورياً في استثارة الصداع، حيث تبرز الشوكولاتة، اللحوم المصنعة، الأجبان، والمحليات الصناعية، كمتهمين رئيسيين. كما حذر التقرير من "فخ الجفاف" وتفويت الوجبات، موصياً بضرورة تناول الطعام خلال ساعة من الاستيقاظ، والحرص على وجبات خفيفة كل 3 إلى 4 ساعات للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم.

ودعا الخبراء المصابين إلى الاحتفاظ بمذكرات يومية لتدوين تفاصيل دقيقة تشمل: نوعية الطعام والشراب، الروتين الرياضي، حالة الطقس، والمشاعر والانفعالات. هذا التدوين يساعد المصاب والطبيب على اكتشاف أنماط متكررة وربط النوبات بمسبباتها بدقة.

وأشار التقرير إلى أن النساء أكثر عرضة للنوبات بسبب التغيرات الهرمونية، خاصة خلال الدورة الشهرية، ما يتطلب عناية مضاعفة بالنظام الغذائي والنوم في تلك الفترات. كما لفت الانتباه إلى تأثير التقلبات الجوية مثل الرطوبة العالية وارتفاع الحرارة، داعياً إلى البقاء في أماكن مكيفة ومغلقة عند الضرورة.

في سياق متصل، شدد التقرير على أهمية النوم المنتظم (7-8 ساعات)، محذراً من أن "قلة النوم" أو "الإفراط فيه" كلاهما قد يحفز الصداع. وفيما يخص المكملات، أشارت الدراسات إلى أن نقص "المغنيسيوم" قد يكون سبباً خلف النوبات، لكن الخبراء رهنوا تناول أي مكملات عشبية أو معدنية باستشارة طبية مسبقة لضمان السلامة العامة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التعايش مع الصداع النصفي يتطلب استراتيجية شاملة تدمج بين الوعي الصحي وتعديل نمط الحياة، لتقليل سطوة هذه الحالة على جودة حياة الفرد.