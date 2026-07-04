تصعيد عسكري في العمق الروسي: أوكرانيا تستهدف منشآت نفطية في سانت بطرسبرغ وموسكو تتوعد بالرد

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الیوم السبت 4 تموز 2026، تنفيذ قوات بلاده هجمات بعيدة المدى استهدفت بنية تحتية نفطية في ميناء سانت بطرسبرغ وهدفاً عسكرياً في مدينة كرونشتاد، فيما أكدت السلطات الروسية اعتراض مئات الطائرات المسيّرة وتوعدت برد عسكري.

وأوضح زيلينسكي، في منشور عبر "فيسبوك"، أن الهجمات طالت منشآت نفطية تساهم في تمويل العمليات العسكرية الروسية، بالإضافة إلى هدف عسكري رئيسي في خليج فنلندا، على بُعد أكثر من 850 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية. ومن جانبها، ذكرت قيادة العمليات الخاصة الأوكرانية أن الهجوم نُفذ بالتنسيق بين عدة أجهزة استخباراتية وأمنية باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكدة اندلاع حريق في المحطة النفطية المستهدفة.

في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن دفاعاتها الجوية اعترضت 389 طائرة مسيّرة خلال الليل في مناطق متفرقة، من بينها 67 طائرة فوق إقليم لينينغراد. وأشار حاكم الإقليم، ألكسندر دروزدينكو، إلى أن حطام بعض المسيّرات سقط في ميناء فيسوتسك الذي يضم محطة لتصدير النفط، مؤكداً عدم تسجيل أضرار مباشرة داخل مدينة سانت بطرسبرغ.

وتعهدت موسكو بالرد على هذه الهجمات، واصفة إياها بمحاولة استهداف أهداف مدنية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن هذه التحركات "لن تمر دون رد من القوات المسلحة الروسية".

تأتي هذه التطورات في ظل تكثيف أوكرانيا لضرباتها ضد قطاع الطاقة والغاز الروسي، حيث تشير تقارير أوكرانية (غير مؤكدة من مصادر مستقلة) إلى أن هذه الهجمات عطلت نسبة كبيرة من طاقة التكرير الروسية. وفي الوقت ذاته، تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر أضراراً في بعض المنشآت النفطية بمحيط سانت بطرسبرغ، في حين تواصل موسكو استهداف البنية التحتية للطاقة داخل الأراضي الأوكرانية ضمن الهجمات المتبادلة بين الطرفين.



المصدر: وکالات

