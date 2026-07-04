الحكيم يجدد دعمه للمسار الحكومي الإصلاحي في مكافحة الفساد وحصر السلاح

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أربيل (كوردستان24)- جدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم السبت 4 تموز 2026، دعمه للمسار الحكومي الإصلاحي في مجالات مكافحة الفساد، استرداد الأموال العامة، وحصر السلاح بيد الدولة.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية وزعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ترأس الاجتماع الدوري لهيئة الرأي في تيار الحكمة الوطني".

وأشاد الحكيم، بحسب البيان، بـ"جهود أبناء التيار في إحياء الليالي العاشورائية لشهر محرم الحرام إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار تعظيم شعائر الله تعالى".

وجدد الحكيم دعمه لـ"جهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، مثمناً كل الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الهدف"، مؤكداً أن "حصر السلاح بيد الدولة حقيقة دستورية وقانونية راسخة لا تقبل المساومة".

كما أكد الحكيم دعمه لـ"المسار الحكومي الإصلاحي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة"، مشدداً على أهمية التركيز على "الملفات الكبرى وعدم الانزلاق إلى القضايا الهامشية التي تستنزف الجهد وتُتيح للفاسدين الكبار الإفلات من المحاسبة".

ودعا إلى "الاستعداد المبكر للانتخابات المحلية القادمة"، مشدداً على ضرورة أن "يُضيف تيار الحكمة الوطني قصة نجاح جديدة إلى رصيده"، كما حث على "الانفتاح على الجمهور وتقديم الخدمة الحقيقية بالإمكانات المتاحة".