ثروات كوردستان: دخول 13 ألف سيارة للسياح يومياً إلى أربيل يرفع استهلاك البنزين بمعدل 750 ألف لتر

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام لديوان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، عن استئناف عمليات إنتاج النفط في حقول الإقليم، مشيراً إلى أن أسعار البنزين تتجه نحو مزيد من الانخفاض، في وقت باتت فيه خطة توزيع النفط الأبيض (الكيروسين) جاهزة.

وأوضح ريبين زنكنة، المدير العام لديوان وزارة الثروات الطبيعية، خلال مشاركته في برنامج "باسي روج" (حديث اليوم) على شاشة "كوردستان 24" الذي تقدمه جينو محمد، أن "العمل في حقول إنتاج النفط قد استؤنف والعملية تسير بشكل منتظم". وبيّن زنكنة أن إيقاف صادرات نفط الإقليم تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد العراقي، لافتاً إلى أن إقليم كوردستان يمثل حالياً داعماً رئيساً لقطاع الطاقة في العراق.

وبخصوص أسعار الوقود، قال ريبين زنكنة إن "ارتفاع أسعار البنزين لم يقتصر على إقليم كوردستان بل هو مشكلة عامة، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، انخفض سعر البنزين العادي (الـنورمال) إلى ما دون 1000 دينار للتر الواحد، ونتوقع تراجعه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن الاحتياج اليومي لإقليم كوردستان من البنزين يبلغ 6 ملايين لتر، ولهذا الغرض، قدمت الحكومة تسهيلات كاملة للشركات لاستيراد الوقود؛ حيث لا يتطلب استيراد البنزين عالي الجودة الحصول على رخصة مسبقة، مع التأكيد على معاقبة أي محطة وقود لا تلتزم بالتعليمات والمواصفات المحددة.

وفي جانب آخر من حديثه، كشف المدير العام لديوان الوزارة أن عدد المركبات في إقليم كوردستان بلغ مليونين و900 ألف مركبة، بزيادة قدرها 600 ألف مركبة منذ عام 2023 وحتى الآن. وأضاف أن نحو 13 ألف سيارة تابعة للسياح تدخل مدينة أربيل يومياً، حيث يتم تخصيص 750 ألف لتر من البنزين يومياً لتلبية احتياجات مركبات السياح فقط.

وأشار ريبين زنكنة إلى أن عملية توزيع النفط الأبيض (الكيروسين) ستبدأ في مطلع أيلول المقبل، لافتاً إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة وفرت كميات كبيرة من النفط الأبيض للمواطنين مقارنة بالحكومات السابقة. وانتقد زنكنة بغداد لعدم التزامها بإرسال حصة الإقليم المقررة من النفط الأبيض كالعادة، في حين طمأن المواطنين بشأن توفر غاز الطهي المنزلي بكميات كافية ودون وجود أي معوقات في التجهيز.