وزارة الكهرباء: "مشروع روناكي" سيشمل جميع المشتركين في إقليم كوردستان بنهاية العام الحالي

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أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان عن أحدث الإحصائيات والمستجدات المتعلقة بقطاع الكهرباء وسير العمل في "مشروع روناكي".

وصرح أوميد أحمد لـ "كوردستان 24"، اليوم الاثنين 6 تموز 2026، قائلاً: "قبل تسنم هذه التشكيلة الوزارية لمهامها، كان عدد المشتركين في شبكة إيصال الكهرباء يبلغ مليوناً و400 ألف مشترك، بينما ارتفع هذا العدد حالياً بشكل ملحوظ ليقترب من مليوني مشترك".

وكشف أوميد أحمد أنه بعد فترة من التوقف المؤقت للعمل في "مشروع روناكي"، فقد استؤنفت الأعمال مجدداً، وعن مستوى تنفيذ المشاريع، قال: "تم تثبيت المقاييس الذكية لأكثر من مليون و500 ألف مشترك في خدمة الكهرباء".

وأشار المتحدث إلى أن أكثر من مليون و460 ألف مشترك جرى دمجهم في "مشروع روناكي"، وهو ما يعادل نحو 85% من إجمالي مشتركي الكهرباء في إقليم كوردستان.

وتطرق المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى العقبات التي واجهت المشروع، مبيناً أنه "رغم وجود بعض التحديات الفنية والمالية، إلا أن هناك إرادة لتذليل العقبات وإتمام المشروع، وتتضمن الخطة شمول جميع مشتركي الكهرباء في إقليم كوردستان بالخدمة بنهاية العام الحالي".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد أطلق "مشروع روناكي" في تشرين الثاني من عام 2024، بهدف توفير خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة للمنازل والقطاعات التجارية كافة بحلول نهاية عام 2026. وفي أيار من العام نفسه، وافق مجلس وزراء إقليم كوردستان بالإجماع على إقرار المشروع الاستراتيجي.

ويهدف "مشروع روناكي" إلى توفير الطاقة الكهربائية باستمرار وعلى مدار الساعة في عموم كوردستان بحلول نهاية 2026، حيث يستفيد حالياً أكثر من 85% من المشتركين بكهرباء مستمرة عبر هذا المشروع الخدمي.