قائممقام حلبجة: جهودنا مستمرة لتطوير منفذ شوشمي الحدودي وزيادة التبادل التجاري

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أربيل (كوردستان24)- أعلن قائممقام حلبجة عن العمل على معالجة مشكلة انقطاع شبكة الإنترنت في منفذ شوشمي الحدودي، مؤكداً استمرار الجهود الرامية لرفع مستوى التبادل التجاري في المنفذ وتبسيط إجراءات العبور.

وسلط قائممقام حلبجة، سمكو سالار، خلال مؤتمر صحفي، الضوء على المعوقات التي تواجه المسافرين في منفذ شوشمي، قائلاً: "تتركز نقطتنا الأولى على المشاكل التقنية في منفذ شوشمي، وتحديداً تكرار انقطاع شبكة الإنترنت؛ حيث نتلقى يومياً العديد من الشكاوى من المواطنين الذين يواجهون عقبات في حركة السير والتنقل بسبب بطء الإنترنت أو توقفه المتكرر عن العمل".

وبخصوص التطوير الاقتصادي للمنفذ، أشار قائممقام حلبجة إلى وجود خطة لتطوير منفذ "شوشمي - طويلة" والارتقاء به من منفذ فرعي، مضيفاً: "نسعى لإدخال مجالات تبادل تجاري جديدة في المنفذ تماشياً مع المستجدات الراهنة. وتؤيد الجهات ذات العلاقة هذا التوجه وقدمت مقترحات تهدف لإيلاء اهتمام أكبر بهذا القطاع الاستثماري والخدمي".

وأكد سمكو سالار مواصلة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة، قائلاً: "سنواصل اتصالاتنا وزياراتنا الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تقديم خدمات أفضل تليق بالمواطنين وتسهل معاملاتهم اليومية".