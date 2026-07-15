إيران تعلن استهداف مواقع أميركية في الأردن والكويت

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أربيل (كوردستان24)- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء بأن الجيش والحرس الثوري شنّا هجمات على أهداف أميركية في الأردن والكويت، بعدما ضربت الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية.

وقال الجيش الإيراني إنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بمسيّرات وفق التلفزيون الرسمي الإيراني. وأفاد الحرس الثوري بأنه أطلق صواريخ كروز على مركز لوجستي عسكري أميركي في منطقة ميناء عبد الله في الكويت، مشددا على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا "حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدوانية".

AFP