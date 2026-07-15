الحرس الثوري: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة "أعمالها العدوانية"

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أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تتوقف "الأعمال العدوانية" الأميركية وهدد بإغلاق طرق تصدير استراتيجية أخرى.

وشنّت واشنطن الثلاثاء سلسلة جديدة من الضربات على إيران واستأنفت الحصار على موانئها. وأفاد الحرس الثوري بأن "العمليات الانتقامية التي يشنها المقاتلون ستستمر، وسيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى تنهي الولايات المتحدة أعمالها العدوانية".

وأضاف البيان "يجب على العدو (...) أيضا أن يتوقع إغلاق طرق أخرى لتصدير النفط والغاز تخدم مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".

وصرح الحرس الثوري "إما أن تكون صادرات النفط والغاز في المنطقة متاحة للجميع أو لا تكون متاحة لأحد".

AFP