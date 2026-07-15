دور نشر تقاضي غوغل بتهمة استخدام كتب محمية بحقوق النشر لتدريب الذكاء الاصطناعي

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أربيل (كوردستان24)- أقامت مجموعة من دور نشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة غوغل الثلاثاء يتهمونها فيها بانتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين.

وجاء في الدعوى أن "حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتّاب البشر أمر غير مسبوق".

وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك بصيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر هاشيت بوك غروب وسنغيج ليرنينغ وإلسيفير، إضافة إلى الكاتب سكوت تورو وشركته S.C.R.I.B.E للنشر.

ويتهم المدّعون غوغل بأنها "نسخت سرا ملايين الأعمال" التي كانت حصلت عليها عبر خدمة غوغل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي.

كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولّده جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألّفها أصحاب الحقوق.

وأضافت الدعوى "يقوم جيميناي حتى بتخصيص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين".

وتُعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطوّرة للذكاء الاصطناعي.

وكانت مجموعة من دور النشر من بينها هاشيت وسنغيج وإلسيفير بالإضافة إلى سكوت تورو، أقامت في أيار/مايو دعوى مماثلة على شركة ميتا أمام محكمة في نيويورك.

وفي أيلول/سبتمبر، وافق قاض أميركي على تسوية بقيمة 1,5 مليار دولار بين شركة أنثروبيك وعدد من المؤلفين الذين اتهموها بنسخ أعمالهم بصورة غير قانونية لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعي "كلود".

وشكل القرار انتصارا جزئيا لأنثروبيك، إذ رأى القاضي أن استخدام الكتب لتدريب النموذج يمكن اعتباره "استخداما عادلا" بموجب القانون الأميركي، في حين اعتبر أن استخدامات أخرى لمواد مقرصنة غير قانونية.

AFP