المفوضية تعلن فتح باب نقل مراكز الاقتراع وتؤكد تسجيل 30 ألف ناخب جديد

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن إتاحة خيار نقل المراكز الانتخابية من مكان لآخر أمام الراغبين من الناخبين، مؤكدة مواصلة تحديث سجلات الناخبين الجدد تمهيداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وقال رئيس هيئة انتخابات إقليم كوردستان في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نَبَرد عمر، في تصريح لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء (4 آب/أغسطس 2026)، إن عملية نقل مراكز الاقتراع تنحصر محلياً ضمن حدود المحافظة الواحدة فقط؛ حيث يُمنع نقل المراكز من محافظة إلى أخرى (مثل النقل بين دائرتي أربيل والسليمانية).

المواعيد والوثائق المطلوبة

وأوضح عمر أن عملية النقل تستمر حتى قبل شهر كامل من الموعد النهائي المحدد للاقتراع، وتستقبل المراكز مراجعيها يومياً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:00 عصراً. وتشمل الوثائق الرسمية الواجب إبرازها لإتمام النقل: (بطاقة الناخب الإلكترونية، البطاقة الوطنية الموحدة، وبطاقة السكن/المعلومات).

وحول تسجيل الناخبين الجدد من مواليد عام 2008، كشف المسؤول الانتخابي أن عملية التحديث الجارية منذ أربعة أشهر أسفرت عن تسجّيل أكثر من 30 ألف ناخب جديد في سجلات المفوضية بالداخل.

تصريح المتحدثة باسم المفوضية

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جومانا الغلاي، لـ "كوردستان 24"، أن آلية تعديل ونقل المراكز مهدت أمام المواطنين وتستمر في عملها ولن تتوقف إلا خلال يوم الاقتراع الفعلي.

وأضافت الغلاي أن تحديث السجل الانتخابي الذي انطلق منذ نيسان/أبريل الماضي يضمن رسمياً حق مواليد عام 2008 في التصويت والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.



