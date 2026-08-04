أربيل وسيول تبحثان توسيع التعاون وتعزيز الاستثمارات الكورية في كوردستان

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أربيل (كوردستان24)- استقبل محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الثلاثاء 4 آب/أغسطس 2026، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى إقليم كوردستان، أون كيو شيم، في ديوان المحافظة، بحضور نائب المحافظ، هێمن قادر.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، مع التأكيد على عمق العلاقات التاريخية ووشائج الصداقة المتينة التي تجمع بين الشعبين الكوردي والكوري الجنوبي.

ورحّب محافظ أربيل بالقنصل العام، مهنئاً إياه بمناسبة مباشرته مهامه في أربيل، ومتمنياً له النجاح في عمله. كما أكد أهمية تعزيز أسس الصداقة والتعاون، والاستفادة من التجارب الناجحة لكوريا الجنوبية ونقلها إلى أربيل وإقليم كوردستان، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد خوشناو بدور الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) في تنفيذ مشاريع التنمية والخدمات في المنطقة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين والشركات الكورية الراغبة في العمل والاستثمار في أربيل وإقليم كوردستان.

من جانبه، أعرب القنصل العام لكوريا الجنوبية عن شكره لمحافظ أربيل على حفاوة الاستقبال، مشيداً بمستوى الاستقرار والإعمار والتطور المتسارع الذي تشهده العاصمة أربيل.

وأكد القنصل استعداد بلاده لمواصلة دعم مسيرة التنمية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثقافية مع إقليم كوردستان، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.