لتحفيز السوق وتخفيف الأعباء.. دهوك تُحدد أجور نقل ملكية العقارات بـ 100 دولار وتنهي "المغالاة"

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أربيل (كوردستان24)- بدأت شركات البناء والإنشاءات في محافظة دهوك بتطبيق التعليمات الجديدة الصادرة عن إدارة المحافظة، والمتعلقة بتخفيض وتنظيم أجور نقل ملكية الوحدات السكنية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتنظيم حركة السوق وتحفيز القطاع العقاري.

وبموجب القرارات الجديدة، تم وضع حد للمغالاة والاحتكار عبر تحديد رسم موحد لنقل الملكية بمبلغ 100 دولار فقط يُستوفى مناصفة (50 دولاراً من البائع و50 دولاراً من المشتري)، بعد أن كانت بعض الشركات تفرض مبالغ طائلة تتراوح ما بين 500 إلى 3000 دولار لقاء عقد التحويل فقط، ما كان يتسبب في إلغاء العديد من الصفقات وعزوف المواطنين عن الشراء.

التزام واسع وارتياح في السوق

وفي هذا الصدد، أكد شريف مزيري، ممثل إحدى شركات البناء والإنشاءات، التزام شركته الكامل بالتوجيهات الحكومية، قائلاً: "نحن ملتزمون بالقرار الجديد، وأي قرار يُصدر ويصب في مصلحة الناس وتخفيف كاهلهم هو محط ترحيب من قبلنا".

من جانبه، أشار دلشاد حسين، وهو صاحب مكتب عقارات، إلى أن المبالغ السابقة كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام حركة السوق، موضحاً: "في السابق كان المشتري يُفاجأ بفرض رسوم تحويل تصل إلى 3 آلاف دولار في بعض الشركات، وهو مبلغ ضخم لمجرد نقل عقد الملكية، وكان يتسبب أحياناً في تراجع المشتري وإلغاء الصفقة تماماً".

إنهاء العشوائية وضبط الأسعار

من جهته، اعتبر رئيس جمعية الوساطة والاستشارات العقارية، عبد العزيز سعدون، أن القرار يمثل نهاية لمرحلة من العشوائية في التسعير، وقال: "كان الناس يدفعون مبالغ كبيرة عند بيع أو شراء أي ملك، ومن الآن فصاعداً سينتهي هذا الأمر تماماً، وسيُطبق نظام موحد يستوفي 100 دولار فقط، بواقع 50 دولاراً من البائع و50 دولاراً من المشتري".

40 مشروعاً استثمارياً تحت مظلة القرار

وتضم محافظة دهوك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً استثمارياً، إضافة إلى العشرات من الشركات التجارية العاملة في القطاع العقاري، والتي أصبحت جميعها ملزمة بالتطبيق الفوري للتعليمات الصادرة.

وتراهن السلطات المحلية في دهوك على أن هذه الخطوة ستسهم في تنظيم عملية نقل الملكية، وإنهاء حالة الاحتكار، إلى جانب إعادة الثقة للمستثمرين والمواطنين، بما يسهم في ضخ حركة ونشاط أكبر في عمليات البيع والشراء داخل القطاع العقاري بالمحافظة.



تقرير: بيوار حلمي - دهوك - كوردستان 24