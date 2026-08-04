زراعة كوردستان تنتج 20 صنفاً جديداً من بذور الحبوب وتوزعها على المزارعين

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أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان عن نجاحها في إنتاج 20 صنفاً جديداً وسلالة مبتكرة من بذور الحبوب عالية الجودة داخل الإقليم، بهدف تحسين نوعية المحاصيل وزيادة الغزارة الإنتاجية مقارنة بالأصناف السابقة، مؤكدة البدء بتوزيعها بنسبة 2% على المزارعين المسجلين.

وقال المدير العام للإرشاد والبحوث الزراعية بالوزارة، نبز رفعت، في مؤتمر صحفي، إن الأصناف الجديدة المعتمدة ستوزع عبر الشعب والمراكز الزراعية على كافة المزارعين المسجلين رسمياً وممَن تمتلك أراضيهم صلاحية الزراعة الإنتاجية.

وأوضح رفعت أن ملاءمة التربة والظروف المناخية في كوردستان تشكل بيئة مثالية لإنتاج أفضل محاصيل الحبوب، مما جعل الوزارة تضع في أولوياتها توفير بنك بذور مطور يضمن أعلى معايير الجودة للمزارعين.

إعفاء مالي وتسهيلات لتسويق القمح

وأضاف المدير العام أنه ضمن التسهيلات الحكومية المقدمة للقطاع الزراعي، جرى تطبيق قرار سابق صادر عن حكومة الإقليم يعفي المزارعين بنسبة 20% من إجمالي الرسوم والضرائب المالية المترتبة عليهم بشأن ملف البذور.

وحول ملف تسويق محصول القمح المتبقي لدى المزارعين، بيّن مسؤول وزارة الزراعة أنه عقب استلام 400 ألف طن من القمح من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، تجري حالياً عملية شراء وتسلم كافة الكميات الفائضة والمتبقية عبر شركتي (قيوان وخوشناو) المحليتين لضمان عدم تكدس المحاصيل وحماية رنج المزارعين.