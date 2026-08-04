تفعيل البرلمان يتصدر مباحثات هيمن هورامي مع القنصل البريطاني في پيرمام

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أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيمن هورامي، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، خلال لقاء في پيرمام مع القنصل العام البريطاني، هولي تاف، على ضرورة تفعيل البرلمان لإنهاء حالة الانسداد السياسي في الإقليم.

وشهد اللقاء استعراضاً لموقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن الأوضاع الداخلية، حيث شدد هورامي على أن مفتاح تجاوز الجمود الراهن يكمن في إطلاق حوار شامل بين كافة الأطراف السياسية، وتفعيل البرلمان، والمباشرة بتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة.

وأوضح هورامي أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن تستند إلى بنود الاتفاق السياسي الموقع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في أيار/مايو 2025.

كما تناول الجانبان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة، مع تبادل التحليلات بشأن تداعيات حالة "لا سلم ولا حرب" وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار، فيما تمنى هورامي للقنصل البريطاني النجاح بمناسبة تسلم مهام عملها الجديدة.