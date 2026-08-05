سومو: انخفاض صادرات نفط كوردستان إلى 20 ألف برميل يومياً جراء التوترات وإغلاق هرمز

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أربيل (كوردستان24)- كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) عن تراجع حاد في معدلات إنتاج وصادرات النفط الخام لإقليم كوردستان لتصل إلى 20 ألف برميل يومياً فقط، وذلك جراء التصعيد العسكري وإغلاق مضيق هرمز واستهداف بعض الحقول النفطية.

وقال مسؤول بارز في شركة (سومو)، في تصريح لـ "كوردستان 24"، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، إن مستويات الإنتاج والتصدير الخاصة بنفط إقليم كوردستان هبطت بشكل قياسي من 230 ألف برميل يومياً إلى 20 ألف برميل فقط.

وأوضح المصدر أن إغلاق مضيق هرمز والتطورات الأمنية المتسارعة أثرا بشكل مباشر على تقليص الطاقة الإنتاجية والتصديرية للنفط العراقي والنفط الصادر من الإقليم.

وأشار مسؤول "سومو" إلى أنه رغم سريان اتفاق الضخ والنقل عبر خط الأنابيب الممتد من الإقليم وكركوك باتجاه ميناء جيهان التركي، إلا أن الكميات المتدفقة شهدت انخفاضاً حاداً بسبب الأزمة الإقليمية.

وبحسب بيانات شركة تسويق النفط، حقق العراق خلال شهر تموز/يوليو الماضي صادرات إجمالية بلغت 42 مليون برميل، جرى نقل 7 ملايين برميل منها عبر خط أنابيب إقليم كوردستان نحو ميناء جيهان. ووصل معدل الإنتاج اليومي الإجمالي للعراق خلال تلك الفترة إلى مليون و950 ألف برميل.

واختتم المصدر الإشارة إلى أن الصادرات العراقية المارة عبر خط جيهان التركي انخفضت كلياً إلى 60 ألف برميل يومياً، في حين انخفضت حصة إقليم كوردستان من 230 ألف برميل إلى 20 ألف برميل يومياً.