إطلاق عملية توزيع الأراضي السكنية على موظفي ناحية "حاجياوا"

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أربيل (كوردستان24)- انطلقت في ناحية "حاجياوا" التابعة لإدارة ڕاپەڕین المستقلة، اليوم، عملية توزيع قطع الأراضي السكنية على الموظفين الحكوميين المستحقين، حيث شهدت المرحلة الأولى شمول 145 موظفاً عبر إجراء قرعة علنية وشفافة.

وقال مدير ناحية حاجياوا، أزوار جعفر، في تصريح لـ "كوردستان 24"، إن بلدية حاجياوا أنهت إعداد وتهيئة أكثر من 600 قطعة أرض سكنية مستكملة لكافة سندات الملكية الرسمية (الطابو) دون وجود أي عوائق إدارية أو قانونية.

وأوضح جعفر أن الوجبة الأولى اختصت بالمؤهلين الحاصلين على مفاضلة تتراوح بين 40 إلى 55 نقطة وفق النظام النقطي، على أن تُخصص الوجبات القادمة للموظفين الحاصلين على مجموع يقل عن 40 نقطة.

شمول 5 آلاف موظف وتأمين مواقع ممتازة

وأضاف مدير الناحية أن القوائم الرسمية المعتمدة تضم ما بين 4900 إلى 5000 موظف من أبناء حاجياوا المستحقين للتمليك، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان لتأمين قطع الأراضي للمستحقين المتبقين على شكل مراحل متتالية.

واختتم أزوار جعفر بالإشارة إلى أن الأراضي الموزعة تتميز بمواقع جيدة واستراتيجية داخل الناحية وتتمتع بقيمة اقتصادية ممتازة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة للموظفين وعوائلهم.