تواصل الأعمال في مشروع طريق 60 متري الجديد لربط شارعي 120 و150 متري في أربيل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تواصل الكوادر والفرق الهندسية في العاصمة أربيل تنفيذ أعمال مشروع إنشاء شارع خدمي جديد بعرض 60 متراً، والذي يستهدف ربط الشريانين الرئيسيين للمدينة: شارع (120 متري) وشارع (150 متري) السريعين.

ويتضمن المشروع في مرحلته الحالية إنشاء وتعبيد طريق بعرض 20 متراً وبطول 870 متراً، بالتزامن مع تشييد مجرى صندوقي خرساني مقوّى (Box Culvert) لتصريف مياه الأمطار والسيول بطول 1580 متراً.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق وتسهيل الانسيابية المرورية وتقليل الاكتظاظ بين المحاور الرئيسية للعاصمة.





