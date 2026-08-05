اتفاق كوردستاني في كركوك على 7 نقاط لتوحيد الخطاب واستعادة المناصب الإدارية

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أربيل (كوردستان 24)- اتفقت الأطراف السياسية الكوردستانية في مدينة كركوك، اليوم الأربعاء 5 آب/أغسطس 2026، على ميثاق عمل يتضمن سبع نقاط أساسية، تؤكد في جوهرها على وحدة الصف الكوردي واستعادة المناصب الإدارية والأمنية المفقودة، ورفض أي تحركات انفرادية تضر بالمصلحة القومية.

وعُقد الاجتماع الموسع في مقر الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بمشاركة ممثلي القوى السياسية الكوردستانية في المحافظة، لتوحيد الخطاب السياسي والمواقف تجاه القضايا القومية. وبحث المجتمعون بعمق الأوضاع السياسية الراهنة في كركوك، وخلصوا إلى اتفاق شامل تضمن مبادئ استراتيجية للمرحلة المقبلة.

ووفقاً للبيان الختامي، قررت الأطراف استمرارية هذه الاجتماعات الدورية وتكثيف الجهود لاستعادة المناصب الإدارية التي هي من حصة واستحقاق الكورد، والتي فُقدت في أوقات سابقة. كما حذر البيان من تشتيت "البيت الكوردي" أو الانجرار وراء اتفاقات جزئية من أجل مناصب إدارية أو مصالح ضيقة قد تؤدي في النهاية إلى خسارة الحقوق والمكتسبات العامة.

وجاء في جانب من البيان: "إن المكون الكوردي يمثل الأغلبية في المدينة، ومن الضروري احترام هذا الثقل الانتخابي والقومي، ولا يجوز عقد أي اتفاقات مع المكونات الأخرى بشكل يؤدي إلى استياء الشارع الكوردي أو يهدد تماسك القوى الكوردستانية".

كما شددت الأطراف المجتمعة على أن قضية الكورد في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم هي في جوهرها "قضية أرض" مع السلطة، مما يجعل من وحدة الموقف ضرورة قصوى لحماية المنجزات المتحققة.

يُذكر أن الكورد فقدوا جزءاً كبيراً من ثقلهم الإداري والأمني في محافظة كركوك، وفي مقدمتها منصب المحافظ، في أعقاب أحداث 16 أكتوبر 2017.